Manisa'da Başkan Zeyrek'in Ölümü Soruşturmasında 3 Tutuklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran'da Kurban Bayramının birinci günü evinin havuz motorundaki arızayı kontrol etmek istediği sırada elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede 9 Haziran günü hayatını kaybetmişti. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada bilirkişi ve ek bilirkişi raporları hazırlanarak savcılığa sunuldu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı; Başkan Zeyrek'in evindeki havuz enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M., havuzun yapımına katkısı olduğu düşünülen M.Y.P. ve havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları yine standartlara aykırı bir şekilde dizayn edip montajını yaptığı iddia edilen N.B. ile bilirkişi raporunda yanlış ve hatalı montaj işlemini gerçekleştirdiği öne sürülen H.İ.'nin gözaltına alınması talimatını vermesi sonrası şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler Z.M., M.Y.P., N.B. ve H.İ. adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Z.M, N.B. ve H.İ. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanırken M.Y.P. ise serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporları soruşturmaya ışık tutacak

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyük bir titizlikte yürütülen soruşturmada bilirkişi raporları da büyük bir öneme sahip. Soruşturmaya ışık tutacak bilirkişi raporunda tespiti yapılan ana binadaki panoda yer alması gerekirken bulunmayan kaçak akım rölesini kaldırılmasına yönelik araştırmalar devam ediyor. Rölenin kimler tarafından hangi amaçla kaldırıldığı soruşturuluyor.

Havuz motorunda montaj hatası tespit edildi

Öte yandan havuz motorunun iç tasarımının incelenmesi amacıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ek bilirkişi raporu hazırlandı. Ek bilirkişi raporunda yer alan ön tespitlere göre sökülüp testleri yapılan havuz motorunda montaj hatası tespit edildi. Ayrıca havuz pompa motorunun montajını yapan kişi ve kişiler ile havuz elektrik tesisatını yapan kişi ve kişilerin kusurlu oldukları raporda yer aldı.

6'sı şüpheli 20 kişi ifade verdi

Soruşturmalar kapsamında Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek'in müşteki olarak yer aldığı soruşturmada, 20 kişinin tanık, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu. İfadesi alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla, biri ise savcılıktan serbest bırakıldı. - MANİSA