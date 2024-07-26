Manisa'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Manisa\'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde yaşayan 59 yaşındaki Selim Paprat, evinde ölü olarak bulundu. Komşuların ağır kokuları fark etmesi üzerine durum 112 acil sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri Paprat'ın öldüğünü tespit etti. Cenaze, Savcılık incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahalle sakinleri, hava sıcaklıkları nedeniyle uzun süre evden alınmayan cenazeye tepki gösterdi.

26.07.2024 16:47
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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde yaşayan bir kişi evinde ölü halde bulundu.

Olay bugün Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Selim Paprat evinde ölü bulundu. Olay, komşuların evden gelen ağır kokular üzerine durumu 112 acil sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirmesi ile ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selim Paprat'ın öldüğünü tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Paprat'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, mahallede yaşayan vatandaşlar hava sıcaklıkları nedeniyle de ağır koku yayan cenazenin uzun süre evden alınmamasına tepki gösterdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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