Manisa'da bir orman yangını daha - Son Dakika
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Manisa'da bir orman yangını daha

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Cumartesi gününden bu yana Manisa'nın Salihli, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinin ardından Gördes ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına 10 dakika içinde müdahale eden ekiplerin çalışması devam ediyor.

14.08.2024 16:55
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Manisa'da bir orman yangını daha

MANİSA - Cumartesi gününden bu yana Manisa'nın Salihli, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinin ardından Gördes ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına 10 dakika içinde müdahale eden ekiplerin çalışması devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında saat 14.35'de yol kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin edilen yangın biranda ormanlık alana sıçradı. Yangına 10 dakika içinde müdahale edildiği öğrenilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile yangının en kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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