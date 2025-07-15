Manisa\'da Büyük Yangın!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba Mahallesi'nde ziraat arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Saruhanlı'nın Seyitoba Mahallesinde ziraat alanında 13.20 sıralarında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilk müdahale saat 13.30'da yapılmaya başlandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 6 dozer ile havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla çalışmalar sürerken, bölgede etkili olan rüzgar ekiplerin çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Yangın bölgesinde güvenlik ve sağlık önlemleri alınırken, yetkililer vatandaşların yangın alanına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekiplerin yangınla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. - MANİSA