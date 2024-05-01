Manisa'da Çarşı Mahalle Bekçileri Okul Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Manisa'da Çarşı Mahalle Bekçileri Okul Denetimi Gerçekleştirdi

Manisa\'da Çarşı Mahalle Bekçileri Okul Denetimi Gerçekleştirdi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından okullar ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. 00.00-05.00 saatleri arasında 29 ekip 62 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 43 okul ve çevresi kontrol edildi ve 37 şahıs sorgulandı. Kontrol ve denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı ve ekipler, okul güvenliği ve öğrencilerin korunması için çalışmalarına devam edecek.

01.05.2024 10:48
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından okullar ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için 00.00-05.00 saatleri arasında 29 ekip 62 personelin katılımıyla gerçekleştirilen okul ve çevresindeki Denetimlerde, 43 okul ve çevresi kontrol edilerek 37 şahsın sorguladığı belirtildi.

Kontrol ve denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı, gerek okul güvenliği, gerekse öğrencilerin her türlü tehlikeden korumak için ekiplerin çalışmalarına devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Çarşı Mahalle Bekçileri Okul Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Çarşı Mahalle Bekçileri Okul Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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