Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

Manisa\'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken çalışmaların iyiye gittiği öğrenildi. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

13.08.2024 20:54  Güncelleme: 21:01
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken çalışmaların iyiye gittiği öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da destek veriyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ederken, yangına orman yangın söndürme ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşlar ve çiftçiler de destek veriyor.

Yanan bölgelerde bulunan alkol şişeleri ve cam atıkları dikkat çekerken, vatandaşlar yangının sigara izmaritinden çıktığından şüphelendiklerini söyledi.

Ekipler, alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çaba gösterirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının iyiye gittiğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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