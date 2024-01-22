Manisa\'da çıkan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bacadan çıkan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında 2 katlı evde bulunan 5 kişi son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bacadan çıkan yangın sonucu 2 katlı evin ikinci katı tamamen yandı. Gece saat 01.30 sıralarında Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Metin Karaçil'e ait iki katlı evin ikinci katının baca kısmında yangın çıktı. Bacadan çıkan yangın kısa sürede çatıya ve eve sıçrarken, yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacadan çıktığı belirtilen yangında, can kaybı yaşanmazken 2 katlı evin ikinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Evin ikinci katında bulunan 2, zemin katta bulunan 3 kişi de yangın sırasında kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Yangının çıkışından ve yaşadıklarından bahseden ev sahibi Metin Karaçil, "Çatı arasında yangın çıkmış, bir uyandık, her taraf yanıyor. İtfaiyeyi çağırdık. Üst katta iki, alt katta üç kişi vardık. Biz hepimiz dışarıya çıktık, bizde bir şey yok, ancak ev tamamen yandı, dedi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor" dedi. - MANİSA