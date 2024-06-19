Manisa'da çıkan yangın meyve bahçesine zarar verdi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın meyve bahçesine zarar verdi. Yangında yaklaşık 50 dekarlık meyve bahçesi kül oldu.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ağaçların arasından dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın meyve bahçesine de sıçradı. Traktör arkası su tankerleriyle mahallelilerin de destek verdiği yangın sonrası zeytin, elma, kiraz, ceviz gibi meyvelerden oluşan toplam 50 dekar zirai alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA