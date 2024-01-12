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Manisa'da doğalgaz sızıntısı nedeniyle 2 kız kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da doğalgaz sızıntısı nedeniyle 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 gün önce taşındıkları evde yaşanan doğalgaz sızıntısı sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Anne sinir krizi geçirirken, cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Manisa\'da doğalgaz sızıntısı nedeniyle 2 kız kardeş hayatını kaybetti
12.01.2024 - 18:58,  Güncelleme: 18:59
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iddiaya göre 3 gün önce taşındıkları evde yaşanan doğalgaz sızıntısı nedeniyle 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Çocuklarının cansız bedenini bulan anne sinir krizi geçirirken, kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti. 3 gün önce taşındıkları Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine emniyet, sağlık ekipleri ve doğalgaz ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın'ın (22) hayatını kaybettiğini tespit etti. Doğal gazdan zehirlendikleri tahmin edilen Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cenazeleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde evin mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa'da doğalgaz sızıntısı nedeniyle 2 kız kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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