Manisa'da dükkanları kurşunlayarak vatandaşları iş yerlerinden çıkartmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da dükkanları kurşunlayarak vatandaşları iş yerlerinden çıkartmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manisa'da dükkanları kurşunlayarak vatandaşları iş yerlerinden çıkartmaya çalışan şüphelileri tespit etti. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.06.2024 09:23
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Manisa'da dükkanları kurşunlayarak vatandaşları iş yerlerinden çıkartmak isteyen şüphelileri tespit eden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirilirken şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgut Özal Mahallesi'nde ve Arda Mahallesi'nde faaliyet gösteren dükkanları kurşunlayarak vatandaşları iş yerlerinden etmeye çalışan şüphelilerin yakalanması amacıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Olaylarını gerçekleştiren V.N. isimli şahsın; "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "6136 SKM", "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahsın saklandığı yere baskın yapan emniyet güçleri yaptıkları aramada 12 bin 587 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan V.N. (27) ve O.H. (19) isimli 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da dükkanları kurşunlayarak vatandaşları iş yerlerinden çıkartmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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