Manisa'da WhatsApp Grubu Üyelerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Manisa'da WhatsApp Grubu Üyelerine Soruşturma Başlatıldı

Manisa\'da WhatsApp Grubu Üyelerine Soruşturma Başlatıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, emniyet, asayiş ve idari hizmetlerin ifşa edildiği ve suç ve suçluların kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin takip edildiği bir WhatsApp grubu hakkında soruşturma başlatıldı. Grup üyeleri arasında yer alan 82 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

14.05.2024 10:41
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde emniyet, asayiş ve idari hizmetleri ifşa eden, suç ve suçluların kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini takip ederek tedbir almasına imkan sağlayan WhatsApp grubu yöneticileri ve grupta yer alan 82 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde emniyet, asayiş ve idari hizmetlerin ifşalanması ile suç ve suçluların kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini takip ederek tedbir almasını sağlamaya yönelik olarak, toplamda 557 kişinin bulunduğu WhatsApp grubuna karşı harekete geçti. Grup üyesi 82 kişinin aktif olarak kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri hakkında bilgi yaydığı, ayrıca A.R.Y., A.N.P. ve O.Y. isimli şahısların ise kamu görevlilerine yönelik küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarının bulunduğu tespit edilirken, grubun 3 yöneticisi dahil olmak üzere toplam 82 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Saruhanlı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da WhatsApp Grubu Üyelerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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