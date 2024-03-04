Manisa'da feci kaza: Üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuldu, o anlar kamerada - Son Dakika
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Manisa'da feci kaza: Üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuldu, o anlar kamerada

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil manava girdi. Manav çalışanının üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuluşu güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü ve manav çalışanı yaralanırken her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

04.03.2024 23:01
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Manisa'da feci kaza: Üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuldu, o anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobil manava girdi

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil manava girdi. Manav çalışanının üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuluşu güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.M. idaresindeki 45 PY 914 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyveleri dağıtarak önce kaldırıma çıktı ardından ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve manav çalışanı E.E. yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manav çalışanının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada üzerine gelen otomobili fark eden E.E.'nin ani bir hamleyle kenara atlaması ve aracın manav reyonlarına hızla çarpması yer alıyor.

Kaynak: İHA

Manisa, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da feci kaza: Üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuldu, o anlar kamerada - Son Dakika

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