Manisa\'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 20 yıl ve 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 23.02.2025 günü icra edilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Yeşilyurt Karakolu asayiş timlerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (E/25) yapılan saha araştırmaları sonucu yakalandı.

Öte yandan, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından Salihli ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (E/43) isimli şahıs da kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - MANİSA