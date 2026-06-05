Manisa Büyükşehir\'den kaçak döküme sensörlü takip

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeden yönetilmesi amacıyla yeni Hafriyat Yönetim Sistemi Yönetmeliği'ni yürürlüğe aldı. Yeni uygulamayla birlikte hafriyat süreçlerinde dijital takip sistemi devreye alınırken, kaçak dökümlere karşı da sıkı denetim dönemi başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni yönetmelik kapsamında hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının oluşumundan taşınmasına, geri kazanımından bertarafına kadar tüm süreçler belirlenen kurallar çerçevesinde takip edilecek.

Yeni sistemin en dikkat çeken uygulamalarından biri ise hafriyat taşıyan araçlara getirilen sensör zorunluluğu oldu. Buna göre hafriyat taşıyan tüm kamyonlarda Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS) ile entegre çalışan Araç Takip Sistemi bulunacak. Ayrıca araç damperlerine sensör takılması zorunlu hale getirilecek. Böylece izin verilen alanlar dışındaki dökümler ve damper hareketleri anlık olarak kayıt altına alınacak.

Öte yandan UKOME Genel Kurul Kararı kapsamında yapılan düzenleme ile hafriyat bertaraf bedeli ödenmeyen ve HYBS doğrulaması yapılmayan şantiyelere "Beton Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi" verilmeyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sektör temsilcilerinin mağduriyet yaşamaması için gerekli teknik ve idari işlemleri kısa sürede tamamlaması gerektiğini belirtti. Açıklamada, atık üreticileri ve taşıyıcıların Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile ilçe koordinatörlüklerine başvurarak sisteme entegrasyon işlemlerini gerçekleştirmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

Yeni sistemde çevre ve insan sağlığının ön planda tutulduğunu vurgulayan yetkililer, belediye tarafından izin verilen resmi depolama ve geri kazanım tesisleri dışında hiçbir alana döküm yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Kaçak döküm yaptığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında ise Çevre Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi. - MANİSA