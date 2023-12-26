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Manisa'da horoz dövüşü için ring ve tribün bulunduran kıraathane tespit edildi - Son Dakika
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Manisa'da horoz dövüşü için ring ve tribün bulunduran kıraathane tespit edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri bir kıraathanede yaptıkları aramada horoz dövüşü için yapılan ring ve etrafında 3 basamaklı bir tribün inşa edildiğini tespit etti. Aramada ele geçirilen 8 Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa\'da horoz dövüşü için ring ve tribün bulunduran kıraathane tespit edildi
26.12.2023 - 19:59,  Güncelleme: 20:17
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Kıraathaneyi horoz dövüşü ringine çevirmişler

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri bir kıraathanede yaptıkları aramada horoz dövüşü için yapılan ring ve etrafında 3 basamaklı bir tribün inşa edildiğini tespit etti. Aramada ele geçirilen 8 Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Akhisar ilçesinde JASAT tarafından Savcılık talimatı ile A.S. isimli şahsa ait kıraathanede horoz dövüşü yaptırıldığı gerekçesiyle arama yapıldı.

Arama yapılan kıraathane içerisinde horozların dövüştürüldüğü bir ring ile üç basamaklı bir tribün inşaa edildiği tespit edildi. Yapılan aramada horoz dövüşünde kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Kıraathanede ele geçirilen 8 canlı Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Akhisar, Manisa, Hayvan Hakları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da horoz dövüşü için ring ve tribün bulunduran kıraathane tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da horoz dövüşü için ring ve tribün bulunduran kıraathane tespit edildi - Son Dakika
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