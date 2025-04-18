Manisa'da Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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Manisa'da Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

Manisa\'da Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda horoz dövüşü ve kumar oynatıldığı belirlenen bir mekanda 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca bahis oynayan 24 kişiye idari para cezası uygulandı.

18.04.2025 14:09  Güncelleme: 14:11
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde horoz dövüşü ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir yerde yapılan aramada ele geçirilen 2 horoz Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilirken, 2'si horoz sahibi 2'si de yer temin eden olmak üzere 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldığı, bahis oynadığı tespit edilen 24 şahsa da idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Nisan günü gerçekleştirilen ortak çalışma sonucunda horoz dövüşü yaptırıldığı ve kumar oynatıldığı tespit edildi.

Horoz sahipleri B.D. (45/E) ve A.K. (52/E) ile kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları tespit edilen Ö.A. (48/E) ve E.Ö. (40/E) isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.

Bahis oynadıkları tespit edilen 24 şahsa idari para cezası uygulandığı ve dövüşte kullanılan 2 adet horozun ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildiği bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında - Son Dakika

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