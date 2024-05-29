Manisa'da Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı, 7 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Manisa'da Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı, 7 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Manisa\'da Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı, 7 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca, 7 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. Uygulama kapsamında binlerce kişi sorgulandı, araç ve motosiklet sürücülerine cezalar uygulandı. Ayrıca, umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde tütün mamulü tüketen kişilere ve iş yerlerine cezalar verildi. Uygulama sonucunda sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

29.05.2024 11:13
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 5 şahsın yakalandığı 7 şahıs hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğ görevlilerince 28 Mayıs Salı günü 14.00-16.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 136 ekip 505 personelin katılımıyla 'Manisa Güven Huzur' uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada, 4 bin 759 şahsın sorgulandığı ve 5 aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Yapılan uygulamada ayrıca denetlenen 1928 araçtan 304 araç sürücüsüne 943 bin 421 TL para cezası uygulandığı, 20 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi. Denetlenen 89 motosikletten 43 motosiklet sürücüsüne 64 bin 60 TL para cezası uygulandığı da bildirildi.

Yapılan uygulamada 165 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin denetlendiği 1 şahsın kapalı alanda tütün mamul tükettiği tespit edilerek 977 TL idari para cezası uygulandığı, 1 iş yerine de kapalı alanda tütün mamülleri tüketildiğinin tespit edilmesinden dolayı tutanak tanzim edildi. 3 şahsa Kabahatler Kanunu 36. maddesine göre 2 bin 931 TL idari para cezası uygulanan denetimlerde 24 okul çevresi, 60 park ve bahçe, 11 metruk bina ve çevresi, 5 otogar ve tren garının kontrol edildiği, yapılan kontrollerde 31 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği ve 7 şahsa adli işlem yapıldığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı, 7 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı, 7 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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