Manisa'da jandarma 11 aranan kişiyi yakaladı, 8 bin 673 kişiyi sorguladı - Son Dakika
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Manisa'da jandarma 11 aranan kişiyi yakaladı, 8 bin 673 kişiyi sorguladı

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Manisa\'da jandarma 11 aranan kişiyi yakaladı, 8 bin 673 kişiyi sorguladı
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Manisa'da İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de 22.00-01.00 arasında Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması düzenlendi. Kent genelindeki denetimlerde 8 bin 673 şahıs sorgulanırken aranan 11 kişi yakalandı, 4 bin 572 araç kontrol edildi ve 27 araç trafikten men edildi.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 8 bin 673 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 11 kişinin yakalandı. Denetimlerde 4 bin 572 araç kontrol edilirken, 27 araç trafikten men edildi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı birimlerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 19 Eylül tarihinde 22.00-01.00 saatleri arasında Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 45 asayiş ve trafik timinde görevli toplam 159 personel katıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 673 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 4 bin 572 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 67 araca idari para cezası uygulanırken, 27 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan 1 araç da yakalandı.

Ekipler tarafından 26 iş yerinin de kontrol edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaManisaGüncelEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da jandarma 11 aranan kişiyi yakaladı, 8 bin 673 kişiyi sorguladı - Son Dakika
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