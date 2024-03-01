Manisa'da jandarma ekipleri şüpheliyi durdurdu, 102 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da jandarma ekipleri şüpheliyi durdurdu, 102 gram kubar esrar ele geçirildi

Manisa\'da jandarma ekipleri şüpheliyi durdurdu, 102 gram kubar esrar ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları şüpheliden 102 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretiyle mücadele eden ekipler, şahıs hakkında adli işlem başlattı.

01.03.2024 14:13
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüpheliden 102 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri A.S.'yi (24) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında 102 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kubar esrar ile yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da jandarma ekipleri şüpheliyi durdurdu, 102 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da jandarma ekipleri şüpheliyi durdurdu, 102 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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