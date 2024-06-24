Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

3.Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde 4 kişinin kazma, kürekle tarihi eser aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 1'inci derece sit alanındaki arazide define arayan H.B.(49), Ö.B.(19), K.B.(21) ve K.E.'yi (24) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında ise 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MANİSA