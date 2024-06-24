Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

24.06.2024 16:11
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde 4 kişinin kazma, kürekle tarihi eser aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 1'inci derece sit alanındaki arazide define arayan H.B.(49), Ö.B.(19), K.B.(21) ve K.E.'yi (24) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında ise 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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