Manisa\'da kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde iş makinesi ile bir arazide tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Alaşehir ilçesinde 22 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde Manisa KOM Şube ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan operasyonda 4 şahıs iş makinesi ile bir arazide tarihi eser aramak için kazı yaptıkları esnada suç üstü yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - MANİSA