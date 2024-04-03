Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet) suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. S.A.'ya ait olduğu belirlenen depoda yapılan aramalarda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Depo sahibi hakkında işlem başlatılırken operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 190 Bin Sigara ve 120 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da Ayşenur Böcü'nün silahla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu sanıklar Ali E. ve Elif E.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Ali E., suçlamaları reddederek Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde seçim sonrası seçilen yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turist ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ş.A'nın durumundan şüphelenen ekipler, dün Sultanahmet tramvay durağı civarında gözaltına aldı. Şüphelinin 32 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.
Pendik Emirli Köyü mevkii Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan kiralık araç, aniden alev aldı. Araç sürücüsü hemen kendini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, V.K ve H.K isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 18 adet sikke, 24 adet obje, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir adam ile kadın arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle sokak ortasında kasklı, tekmeli ve saç yolmalı bir kavga yaşandı. Kadının motosiklet üzerindeki adama saldırmasıyla başlayan kavga, kameralara yansıdı. Askeri personel ve duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki yük taşıyıcı lowbede çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın sürücü hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar deprem nedeniyle tedbir amaçlı olarak binalardan dışarı çıktı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
Eskişehir Valiliği, çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılması konusunda yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde paylaştı. Mart ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 16 çocuk tespit edildi ve İl Çocuk Kabul Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, çocukların ailelerine sosyal ve ekonomik destek sağlandı. Çocuk Koruma Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde tedbirler alınırken, dilencilik yapan ailelere idari para cezası kesildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Sağlık taraması, kültürel ve sportif faaliyetler gibi destek programları da uygulandı. Valilik, vatandaşlara duyarlılık ve destekleri için teşekkür etti.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çanta çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı ve zanlıyı yakaladı. Çalınan altına ise henüz ulaşılamadı. Zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?