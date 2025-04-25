Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu

Manisa Emniyeti kaçakçılara göz açtırmıyor

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 2 milyon 150 bin adet makaron ve 130 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, "tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının" önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ü.Y. ve H.Y. isimli şahısların idaresindeki panelvan araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 2 milyon 150 bin adet bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ile 130 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikatın başlatıldığı bildirilirken, suçta kullanılan panelvan araca şerh konulduğu açıklandı.