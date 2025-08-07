Manisa\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çok miktarda kaçak tütün ve boş makaron ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde N.Y. (68), M.B. (53) ve H.M. (47) isimli şahısların işyeri ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan aramada; 3 kilo 155 gram açık kıyılmış sarmalık tütün, 32 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kaçak malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüphelinin 07 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA