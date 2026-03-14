Manisa\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaçak tütün mamullerinin üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından planlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron üretimi yaparak piyasaya sürdükleri değerlendirilen şüpheliler hakkında iletişimin dinlenmesi ve tespiti tedbiri uygulandı. Elde edilen deliller doğrultusunda Turgutlu'da toplam 21 adrese, 115 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı, bunlardan 9'u gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ve ekipman ele geçirildi. Operasyonda 1 ton 533 kilo kıyılmış tütün, 235 bin 720 adet kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 2 milyon 393 bin 203 adet boş makaron, 304 bin 603 adet sigara sarma kağıdı, 1600 adet filtreli ağızlık, 300 gram nargile tütünü, 7 kilo 500 gram kaçak çay, 9 cep telefonu, 8 SIM kart, 9 sigara sarma makinesi, 6 sigara basım makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda poşet, terazi, kompresör ve 121 adet mükerrer tütün bandrolü ele geçirildi. Ayrıca tütün kurutmak için kullanılan bir fırına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında yakalanan diğer 3 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet ve TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından devam ediyor. - MANİSA