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Manisa'da İtfaiye Dairesi Başkanı Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da İtfaiye Dairesi Başkanı Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Uyarıda Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, havaların soğumasıyla birlikte soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirler noktasında önemli uyarılarda bulundu. İnal, doğalgaz kullanımında alınması gereken tedbirleri sıralayarak, yetkisiz kişilere müdahale edilmemesi ve dağıtım şirketine bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Manisa\'da İtfaiye Dairesi Başkanı Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Uyarıda Bulundu
14.01.2024 - 17:05,
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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, havaların soğuması ve kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirler noktasında önemli uyarılarda bulundu.

Havaların soğumasıyla birlikte soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri riskinin arttığı bir döneme girildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Doğalgaz kullanılan ortamlarda zehirlenmelerin asıl nedeni; tam yanmanın sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan karbonmonoksit gazıdır. Doğalgaz kimyasal özellikleri bakımından zehirli değildir. Ancak havadan hafif bir gaz olduğundan tesisatta meydana gelen bir kaçak sonrası kapalı alanlarda yukarıda birikir. Çok miktarda birikme yapması ortamdaki oksijeni azaltacağından boğulmalara ve patlamalara sebep olabilmektedir. Bu sebeple doğalgaz kullanımında alınacak bazı basit tedbirlerle hayati boyutlara varabilecek kazaların önüne geçmemiz mümkün olabilir" dedi.

Doğalgaz kullanan vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıralayan İnal, şunları söyledi: "Doğalgaz tesisatlarına kesinlikle müdahale edilmemeli, yetkisiz kişi ve kuruluşlara tamir ve bakım gibi işlemler yaptırılmamalıdır. Gaz açma işlemi gerçekleştirildikten sonra tesisatlara yeni bir cihaz bağlanması halinde, kesinlikle bu durumdan gaz dağıtım firmasını haberdar edilmelidir. Pencere veya duvarlara monte edilen, ortama taze hava girmesini ve herhangi bir gaz kaçağı durumunda da gazın dışarıya tahliye edilmesini sağlayan menfezlerin asla iptal edilmemeli ve üzeri kapatılmamalıdır. Kombi, şofben gibi cihazlar her yıl kışa girmeden yetkili servisler aracılığıyla bakımı yaptırılmalıdır. Baca gazının kimyasal yapısında veya diğer dış etkenlerden dolayı bacaların deformasyona uğraması ihtimaline karşı yetkilendirilen baca temizleme firmaları tarafından kontrol ettirilmelidir. Gaz kaçağı riskini ortadan kaldırmak için ocak ve kombilerdeki eskimiş, paslanmış veya ömrü tamamlanmış bağlantı refleksleri mutlaka yenilenmelidir. Lodoslu havalarda baca çekişi olumsuz yönde etkileneceğinden gaz sızıntısına karşı dikkatli olunmalı, bacalı cihazın bulunduğu odadaki menfezlerin açık olması sağlanmalıdır. Cihaz baca bağlantı fleksleri yıpranmamış, delinmemiş olmalı, flekslerin baca girişleri ile arasındaki boşluğu sıcaklığa dayanıklı malzeme ile sızdırmamalıdır. Baca çekmeme durumunda cihazların çalışmasını engelleyen emniyet sistemi her bacalı cihazda mutlaka olmalı, olan cihazlarda bu sistem devre dışı bırakılmamalıdır. Bacalı cihazların olduğu mahal yatak odası-banyo olmamalı, bu cihazların olduğu mahallerde yatılmamalıdır"

"Her türlü müdahalede dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmeli"

Geçtiğimiz günlerde Yunusemre ilçesinde meydana gelen ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiği doğalgaz zehirlenmesi vakasına da değinen İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Birkaç gün önce yerleştikleri konutta ikamet eden iki vatandaşımızın doğal gaz kombi bacasının bağlantısının doğru yapılmaması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yapılan ilk incelemeler sonucunda meskende doğal gaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta dağıtım firmasına bildirilmeden doğal gaz kullanımına başlandığı belirlenmiştir. Ayrıca buna bağlı olarak güvenli gaz arzının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılamadığı ve ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı tespit edilmiştir. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve güvenlik riski oluşmasını önlemek için dağıtım şirketinin onayı ve bilgisi dışında doğal gaz kullanımının yapılmamasını, tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesini, yapılacak her türlü müdahalede ise dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesini hemşehrilerimize önemle bildirmek isteriz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da İtfaiye Dairesi Başkanı Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da İtfaiye Dairesi Başkanı Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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