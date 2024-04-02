Manisa\'da kaza sonucu hayatını kaybeden aile için zorlu cenaze töreni

3.Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada amcası, yengesi, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu kaybeden Yunus Çekin cenaze namazlarında ayakta durmakta zorlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Uşak'ın Eşme ilçesine doğru seyir halindeyken önlerinde tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Kayışlar Mahallesi Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası kazada hayatını kaybeden karı-koca Nadi Çekin (68) ile Alime Çekin (65) helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kazada amcası, yengesi, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde çalışan Yunus Çekin ise zor anlar yaşadı. Ayakta durmakta güçlük çeken Yunus Çekin'i akrabaları ve dostları teselli etmeye çalıştı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Çekin'in eşi Hamide Yıldız Çekin ve oğulları Arden Aras Çekin'in cenazeleri ise ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Kazada hayatını kaybeden Hamide Yıldız Çekin'in Uşak'ın Eşme ilçesinde hemşire olarak görev yaptığı, amca Nadi ve yenge Alime Çekin'in ise çiftin 3 yaşındaki oğulları Arden Aras Çekin'e bakmak için Kayışlar Mahallesinden Eşme'ye doğru birlikte yola çıktıkları öğrenildi. - MANİSA