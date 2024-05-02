Manisa'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Manisa'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Manisa\'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Alemşahlı Mahallesinde kuyuya düşen köpek İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

02.05.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Alemşahlı Mahallesinde kuyuya düşen köpek İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Alemşahlı Mahallesi'nin Kadiryurdu Sokakta bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşların 112 Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmeleri üzerine Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin başarılı çalışmasıyla düştüğü kuyudan kurtarılan köpek doğaya bırakılarak gözden kayboldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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