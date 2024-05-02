Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Alemşahlı Mahallesinde kuyuya düşen köpek İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.
Alemşahlı Mahallesi'nin Kadiryurdu Sokakta bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşların 112 Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmeleri üzerine Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin başarılı çalışmasıyla düştüğü kuyudan kurtarılan köpek doğaya bırakılarak gözden kayboldu. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?