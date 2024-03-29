Manisa\'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Manisa'da 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Vali Enver Ünlü başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.
Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Vali Enver Ünlü, 31 Mart 2024 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilimizde huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Ünlü, " Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları ve genelgeleri çerçevesinde seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde okullara ulaştırılması, oy verme işleminin zamanında başlaması, seçim sona erdiğinde sandıkların yine güvenli bir şekilde il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapıldı." dedi.
Toplantıda 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Manisa'da güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Ayrıca kurumlar tarafından görevlendirilen personel sayısı, elektrik arızalarının yaşanmaması ve kesintisiz enerji ihtiyacının sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, kesintisiz iletişim için alınan tedbirler, sosyal medya üzerinden yapılabilecek dezenformasyonun önlenmesi, seçim sandıklarının güvenliği, okulların durumu ve alınan diğer tedbir ile ilgili bilgi verildi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde Manisa'da il merkezinde bin 692, ilçelerde 3 bin 606, toplamda ise 5 bin 298 kolluk kuvvetinin görev yapacağı bilgisi de verildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcıları Mustafa Yıldız, Aydın Memük ve Mevlüt Özmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kaymakamlar, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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