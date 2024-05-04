Manisa\'da Motosiklet Denetimi: 17 Tescilsiz Motosiklet Yakalandı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunusemre ilçesinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, trafik, hızır ve huzur timlerinden oluşturulan 12 karma ekip, 41 personel ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan mahallelerde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; bin 242 motosiklet kontrol edilirken, yakalama kaydı bulunan 4, çalıntı olan 3 motosiklet ile trafikten men edilen tescilsiz 17 motosiklet yakalandı. - MANİSA