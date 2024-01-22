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Manisa'da Motosiklet Denetiminde 19 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Manisa'da Motosiklet Denetiminde 19 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa'da yapılan motosiklet denetiminde 524 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucunda 19 motosiklet trafikten men edilirken, 91 motosiklet sürücüsüne 279 bin 52 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa\'da Motosiklet Denetiminde 19 Araç Trafikten Men Edildi
22.01.2024 - 12:12,
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Manisa'da emniyet ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde kontrol edilen 524 motosikletten 19'u trafikten men edilirken, 91 motosiklet sürücüsüne de 279 bin 52 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 20 - 21 Ocak 2024 tarihleri arasında 28 ekip 59 personel ile motosikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 524 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 91 motosiklet ve sürücüsüne toplam 279 bin 52 TL idari para cezası uygulandı, 19 motosiklet de trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Motosiklet Denetiminde 19 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Motosiklet Denetiminde 19 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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