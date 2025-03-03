Manisa'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

Manisa\'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

Salihli'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu 21 yaşındaki Ali Rıza Günürün hayatını kaybetti.

03.03.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Ali Rıza Günürün yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 Şubat Perşembe günü gece saatlerinde İzmir- Ankara D-300 Karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ö. yönetimindeki 45 T 7815 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Ali Rıza Günürün (21) yönetimindeki 45 APV 731 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Günürün ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Günürün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ali Rıza Günürün, Adala Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Salihli, manisa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:06:35. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.