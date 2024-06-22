Manisa'da Motosiklet Uygulamasında Kurallara Uymayanlara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Manisa'da Motosiklet Uygulamasında Kurallara Uymayanlara Cezalar Kesildi

Manisa\'da Motosiklet Uygulamasında Kurallara Uymayanlara Cezalar Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri ekipleri tarafından il genelinde yapılan motosiklet uygulamasında, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Motosiklet Özel Denetimi kapsamında bin 883 araç ve sürücü kontrol edildi, 600 araç ve sürücüye toplam 1 milyon 277 bin 393 TL idari para cezası uygulandı ve 38 araç trafikten men edildi.

22.06.2024 13:57
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Trafik birimleri ekipleri tarafından il genelinde yapılan motosiklet uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Trafik birimleri ekipleri tarafından il genelinde motosikletlere yönelik denetim yapıldı. 37 ekip 66 personel ile gerçekleştirilen "Motosiklet Özel Denetimi"nde bin 883 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, kusurlu görülen 600 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 277 bin 393 TL idari para cezası uygulandı, 38 araç trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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