Müstakil evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Müstakil evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Müstakil evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
17.07.2026 18:08  Güncelleme: 18:09
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Manisa'nın Kula ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat, 15.00 sıralarında kula ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hetem Tuna'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Manisa, Yaşam, Kula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müstakil evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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