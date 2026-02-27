Manisa'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

Manisa\'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı
27.02.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da yapılan denetimlerde 6 kişi yakalandı, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa'da il genelinde eş zamanlı düzenlenen "Narko Alan Uygulaması"nda bin 968 kişi sorgulandı, aranan 6 şahıs yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 26 Şubat Perşembe günü saat 21.30 ile 23.00 arasında il merkezi ve ilçelerde bulunan riskli mahalleler, okul önü ve çevreleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Toplam 84 ekip ve 256 personelin katılımıyla yapılan uygulamada bin 968 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Denetimler kapsamında 680 araç ve motosiklet kontrol edildi, kurallara uymadığı tespit edilen 79 araç sürücüsüne toplam 304 bin 512 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 10 araç trafikten men edildi.

Ekipler tarafından 119 umuma açık yer, 78 okul çevresi, 89 park ve bahçe ile 52 metruk bina çevresi kontrol edildi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 gram esrar, 4 bin 726 adet sentetik ecza hap, 74 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şahsa Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", 3 şahsa TCK 188 kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan, 1 şahsa ise 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ülke bu kadını konuşuyor Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Jamie Carragher’dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 20:40:36. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.