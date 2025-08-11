Manisa\'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi, 1 iş makinesi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - MANİSA
