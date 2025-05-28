Manisa\'da Orman Yangınları İçin Toplantı

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıklar ve kuraklık, orman yangını riskini ciddi şekilde artırdı. Bu kapsamda Manisa'da, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, yangın sezonuna girilmeden önce tüm hazırlıkların gözden geçirilmesi ve alınacak tedbirlerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Özkan, orman yangınlarının önlenmesinde erken tedbirlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Yangın çıkmadan önce yapılacak denetimler ve farkındalık çalışmaları, doğrudan müdahaleden çok daha büyük etki sağlar. Bu konuda tüm kurumlarımızın koordineli, hazırlıklı ve hızlı hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Riskli bölgeler ve acil müdahale planı ele alındı

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Manisa'da yangına hassas bölgeler, ekipman kapasitesi ve görev dağılımları değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı.

Vali Özkan, "İlimiz orman yangınları açısından hassas bölgeler içeriyor. Bu nedenle erken uyarı sistemlerimizi, iletişim altyapımızı ve personel hazırlığımızı sürekli güncel tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Toplantının sonunda vatandaşlara da seslenen Vali Özkan, "Ormanlarımız yalnızca ağaç değil, aynı zamanda yaşamın kaynağıdır. En küçük ihmal bile büyük felaketlere neden olabilir. Lütfen dikkatli olalım, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" dedi.

Toplantı, alınan kararların değerlendirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun artırılması yönündeki görüş birliğiyle sona erdi. - MANİSA