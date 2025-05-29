Manisa\'da Oto Yıkama Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir oto yıkamacıda çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi 1620 sokak üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, bir aracı temizlediği sırada yangın çıktı. Ak, yangına ilk müdahaleyi yapmak isterken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekip ile ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yeri sahibi ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ak, hayatını kaybetti.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - MANİSA