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Manisa'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Manisa\'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir-Kula karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Alaşehir-Kula karayolu Tepeköy Mevkiinde dün akşam saat: 23.00 sıralarında meydana geldi. Kula yönüne giden M.D. yönetimindeki 45 ANC 167 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.B. yönetimindeki 33 D 6184 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte minibüste bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmayı devam ettirdiği öğrenildi.

03.02.2024 22:42
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Manisa'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir- Kula karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Kula karayolu Tepeköy Mevkiinde dün akşam saat: 23.00 sıralarında meydana geldi. Kula yönüne giden M.D. yönetimindeki 45 ANC 167 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.B. yönetimindeki 33 D 6184 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte minibüste bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmayı devam ettirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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