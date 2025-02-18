Manisa\'da PKK/YPG Üyeliği Gözaltıları

3.Sayfa

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce 14 Şubat'ta PKK/YPG-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce 14 Şubat tarihinde PKK/YPG-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından 17 Şubat'ta Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheliden Ş.M.A. ve H.Ş. isimli şahıslar tutuklanarak Manisa'daki ceza ve infaz kurumlarına teslim edildi. M.H. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - MANİSA