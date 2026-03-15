Manisa'da fırın denetimleri yoğunlaştı
Manisa'da fırın denetimleri yoğunlaştı

15.03.2026 14:40  Güncelleme: 14:41
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında fırınlara yönelik denetimlerini artırarak vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için hijyen, gramaj ve ruhsat kontrollerini titizlikle yürütüyor. Denetimlerin şeffaf bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, rutin denetimlerine ek olarak, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla fırınlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Merkez ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, gramaj ve ruhsat kontrolleri titizlikle yürütülüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak pide ve ekmek üretimi yapan işletmeleri mercek altına aldı. Denetimlerde hijyen standartları, gramaj kuralları, etiket bilgileri ve ruhsat durumu titizlikle kontrol ediliyor. Uygulamayla hem üreticilerin bilinçlendirilmesi hem de kurallara uygun üretim yapan işletmeler ile standart dışı üretim yapanlar arasında net bir ayrım oluşturulması hedefleniyor.

Esnaftan denetimlere destek

Yapılan denetimler saha düzeyinde de karşılık buluyor. Yaklaşık 30 yıldır fırıncılık yaptığını belirten bir esnaf, "Bu zamana kadar gelip denetleyen olmadı. Böyle bir uygulama başlatmanız çok güzel" diyerek denetimlerin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şeffaf denetim dönemi

Denetim sürecini değerlendiren Zabıta Daire Başkanı Bilgihan Hasturan, sistemli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Gıda denetimlerinde stratejik olarak tablet sistemine geçiyoruz. Bu sayede denetlenen işletmeler belediyemizin web sayfasında görülebilecek. Amacımız, işini iyi yapan işletmelerin üretim kalitesini öne çıkarmak ve kurallara uymayanlar için net bir çizgi oluşturmaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun gıda güvenliği konusundaki kararlı tutumunun altını çizen Hasturan, Manisa genelindeki 120'ye yakın taş fırının mercek altında olduğunu ifade etti. 8 ekip ve 3 gıda mühendisiyle günlük rutinlerin yanı sıra ani denetimler de gerçekleştirdiklerini belirten Hasturan, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Günlük 30 civarında fırını denetliyoruz. İmalathanelerden satış reyonlarına kadar her noktayı detaylı inceliyoruz. Gramaj konusunda halkı yanıltan veya halk sağlığını hiçe sayan işletmelere kesinlikle taviz vermiyoruz. Ruhsatsız veya eksikleri olan işletmelere 15 gün süre tanıyor, sürenin sonunda aksaklıkların giderilip giderilmediğini tekrar kontrol ediyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
