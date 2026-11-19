Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 74 kilo 980 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 17 Kasım'da Salihli ve Kula ilçelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Salihli Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birlikte bulunan 5 kişinin yanındaki poşette 980 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, H.A. (31) adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kula Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen diğer çalışmada ise jandarma ekipleri, alınan duyum üzerine H.K.'nin (31) ikametinde arama yaptı. Aramada 73 kilo uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. H.K. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.