Akhisar Kaymakamı Can\'dan fabrika yangınına ilişkin açıklama

23.02.2026 16:18  Güncelleme: 16:21
Akhisar'daki şekerleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın sırasında can kaybı olmaması sevindirici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki şekerleme fabrikasında çıkan yangın 3,5 saattir devam ederken, bölgede incelemelerde bulunan Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, alevlerin nispeten enerjisinin azaldığını ve kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Olay, öğle saatlerinde Kayalıoğlu mevkiindeki Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncaklı çocuk şekerleme üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın üretim alanını, deposunu ve çatısında yer alan güneş enerjisi (GES) panellerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD personeli, jandarma, orman yangın söndürme ekibi ve destek amacıyla iş makineleri sevk edildi.

"En büyük tesellimiz can kaybı olmaması"

Yangın yerinde çalışmaları koordine eden Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, "Saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarı geldi. İvedi bir şekilde OSB ve Akhisar itfaiye ekiplerimiz ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yangının çatıya sirayet etmesiyle alevler daha da büyüdü. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve çevre ilçelerden gelen destekle müdahale sürüyor. Yangın yaklaşık 3,5 saattir devam ediyor ancak nispeten enerjisi azalmış durumda. İnşallah kısa sürede kontrol altına alınacak. Bizleri sevindiren taraf, çalışan arkadaşlarımızda herhangi bir yaralanma veya hayati tehlike bulunmamasıdır. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum" açıklaması yaptı.

Dron ile havadan çekilen görüntülerde, yangının boyutu gözler önüne serildi. Alevlerin sadece çatıyı değil, çatıda kurulu olan güneş enerjisi panellerini ve fabrikanın iç kısımlarını da tamamen kullanılamaz hale getirdiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan alevlere müdahalesi sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Akhisar, Ekonomi, Son Dakika

17:05
