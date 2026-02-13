Selde mahsur kalan 11 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından sel suları nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aileyi güvenli alana tahliye etti.

Yağış boyunca tüm birimleriyle sahada olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, gelen ihbarlara anında müdahale ederek vatandaşların yanında olmayı sürdürdü. Atatürk Mahallesi ova civarında bir ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aile bireylerine ulaştı. Gürhan İnal yönetiminde yürütülen operasyonda 1 iş makinesi, 1 bot ve 7 personel görev aldı. Sel sularının yükselmesiyle mahsur kalan, 6'sı çocuk 5'i yetişkin olmak üzere 11 kişilik aile, ekiplerin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana tahliye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarına karşı tüm ekipleriyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MANİSA