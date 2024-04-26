Manisa'da sepetli motosiklet kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da sepetli motosiklet kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti

Manisa\'da sepetli motosiklet kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 62 yaşındaki Hüseyin Özdemir'in kullandığı sepetli motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 14:31
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan sepetli motosikletin 62 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli'ye bağlı kırsal Çakaldoğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Özdemir'in (62) kullandığı 45 LH 963 plakalı sepetli motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü Özdemir, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı esnada tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da sepetli motosiklet kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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