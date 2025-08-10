Manisa\'da Şiddetli Fırtına ve Yağış Etkili Oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar bazı evlerin çatısını uçururken, ağaçlar kökünden devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü.

Edinilen bilgiye göre, kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilçe genelinde aniden etkili olan fırtına, özellikle Kurşunlu Mahallesi'nde hasara yol açtı. Mahallede yaşayan Hikmet Topcan'a ait evin çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçarak yere düştü. Çatıyla birlikte güneş enerjisi sistemi de zarar gördü.

Olay sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten Topcan ailesi, "Çatımız uçtu, güneş enerjisi çatı ile birlikte yere çakıldı. Rabbim bu tür afetlerden korusun" dedi.

Şiddetli rüzgarın ardından başlayan sağanak yağış, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Bazı bölgelerde su baskınları ve maddi hasar meydana geldi. - MANİSA