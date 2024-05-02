Manisa\'da silah ticaretine yönelik operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzun namlulu otomatik tabanca ile 17 fişek ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretine yönelik yürütülen tahkikat sonucu İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, A.B. (27) ve Y.B. (22) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzun namlulu otomatik tabanca ile 17 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi. - MANİSA