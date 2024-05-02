Manisa'da silah ticaretine yönelik operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da silah ticaretine yönelik operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa\'da silah ticaretine yönelik operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, silah ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı ve şahıslarla birlikte 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzun namlulu otomatik tabanca ile 17 fişek ele geçirildi.

02.05.2024 14:28
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzun namlulu otomatik tabanca ile 17 fişek ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretine yönelik yürütülen tahkikat sonucu İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, A.B. (27) ve Y.B. (22) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzun namlulu otomatik tabanca ile 17 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da silah ticaretine yönelik operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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