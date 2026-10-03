Manisa'da son ayda aranan 360 kişi dahil 4 bin 252 kişi yakalandı, 523'ü tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da son ayda aranan 360 kişi dahil 4 bin 252 kişi yakalandı, 523'ü tutuklandı

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Manisa'da son bir ayda il genelinde düzenlenen operasyonlarda 4 bin 252 kişi yakalandı, bunlardan 523'ü tutuklandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 360 kişi de bulunurken, aramalarda 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda toplam 4 bin 252 kişi yakalanırken, bunlardan 523'ü tutuklandı.

Manisa'da son bir ayda düzenlenen uygulama ve operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 360 kişi dahil toplam 4 bin 252 kişi yakalandı. Şüphelilerden 523'ü tutuklanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen tespit ve analiz çalışmaları doğrultusunda, adli kararlara istinaden il genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Son bir aylık çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 360 kişi ile çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 3 bin 892 kişi olmak üzere toplam 4 bin 252 kişinin yakalandığı, yakalanan şahıslardan 523'ünün ise tutuklandığı bildirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 206 mermi, 26 şarjör, 12 av tüfeği ve 73 av tüfeği fişeğinin de ele geçirildiği açıklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa'da son ayda aranan 360 kişi dahil 4 bin 252 kişi yakalandı, 523'ü tutuklandı - Son Dakika
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