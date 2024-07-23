Manisa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Veterinerlik İlaçlarıyla İlgili Operasyon - Son Dakika
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Manisa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Veterinerlik İlaçlarıyla İlgili Operasyon

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın son kullanma tarihi geçmiş veterinerlik ilaçlarını matbaada bastırdığı yeni etiketlerle değiştirip sattığını tespit etti. Yapılan baskında bir bilgisayar kasası, cep telefonu, sahte etiketler ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.

23.07.2024 19:13
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın son kullanma tarihi geçmiş veterinerlik ilaçlarını matbaada bastırdığı yeni etiketlerle değiştirip sattığı tespit edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Akhisar ilçesinde İ.D. isimli şahsın kullanım tarihi geçmiş veterinerlik ilaçlarını matbaada bastırdığı yeni tarihli ilaç kutuları ve etiketler ile sattığı tespit edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Akhisar JASAT ve Akselendi Karakolu Asayiş Timleri ile Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın sonucunda 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet cep telefonu, 900 adet sahte etiket, 750 adet son kullanma tarihi olmayan, kullanım tarihi geçen ve sahte etiketli ilaç ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Veterinerlik İlaçlarıyla İlgili Operasyon - Son Dakika

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