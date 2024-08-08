Manisa\'da Spil Dağı Milli Parkı\'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

3.Sayfa

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki ormanlık alanda başlayan yangın İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 12.25'te Manisa'nın Yunusemre ilçesi Spil Dağı Milli Parkının eteklerinde başladı. Ormanlık alanda dumanların yükselmesi üzerine bölgeye İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA